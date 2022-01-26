Вдова Тихановича показала доносы на солиста ансамбля «Верасы» в шоу Малахова

Москва, 26 января. Вдова музыканта Александра Тихановича Ядвига Поплавская представила доносы, которые писали на ее супруга. Материалы впервые появились на телевидении.

Доносы, которые показала супруга Тихановича, писались в советское время. В них, в частности, содержатся обвинения в адрес артиста в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщили в шоу «Прямой эфир».

«Калининград-Витебск. Оргкомитету фестиваля польской песни. Возмущены протекцией на фестиваль дельца и наркомана Тихановича, осужденного на два года. За явной порукой дирижера не скрыть убогость вокальных данных и лицемерия. Иванов-Петров», — говорится в доносах.

Вокалистка ансамбля моментально отреагировала на слухи и опровергла голословные обвинения в адрес музыканта. Она указала, что в советское время даже не знали слово «наркоман». Андрей Малахов, ведущий шоу, отметил, что таким образом убирали конкурентов.

Тиханович ушел из жизни в январе 2017 года. По словам дочери артиста, мужчина страдал от редкого аутоиммунного заболевания легких. Семья пыталась спасти певца, он ездил на лечение в Германию.