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Владимир Путин: рост ВВП России по итогам 2021 года составит порядка 4,5%

Экономика
Владимир Путин: рост ВВП России по итогам 2021 года составит порядка 4,5%
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 января. Рост российского ВВП по итогам минувшего года оценивается примерно в 4,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Отечественная экономика после столкновения с пандемией коронавируса мобилизовалась и справилась с ней намного лучше, чем другие государства. Об этом заявил российский лидер на ежегодной пресс-конференции в декабре.

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту российского ВВП в 2023 году, следует из доклада организации о перспективах развития мировой экономики. Рост ВВП РФ составит 2,1% вместо ожидаемых в октябре 2021 года 2%.

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Все новости / Экономика / Владимир Путин: рост ВВП России по итогам 2021 года составит порядка 4,5%
путин ввп экономика россии
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