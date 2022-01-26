Владимир Путин: рост ВВП России по итогам 2021 года составит порядка 4,5%

Москва, 26 января. Рост российского ВВП по итогам минувшего года оценивается примерно в 4,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Отечественная экономика после столкновения с пандемией коронавируса мобилизовалась и справилась с ней намного лучше, чем другие государства. Об этом заявил российский лидер на ежегодной пресс-конференции в декабре.

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту российского ВВП в 2023 году, следует из доклада организации о перспективах развития мировой экономики. Рост ВВП РФ составит 2,1% вместо ожидаемых в октябре 2021 года 2%.