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Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 27 января

Экономика
Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 27 января
pixabay.com  /  PD

Москва, 26 января. Банк России установил официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на 27 января, повысив стоимость доллара и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Согласно Центробанку РФ, курс доллара составляет 78,9437 рубля, что на 30,15 копейки выше предыдущего значения. Евро регулятор оценил в 89,1511 рубля. Официальный курс денежной единицы ЕС вырос на 22,25 копейки.

По состоянию на 14:00 по московскому времени биржевой курс доллара составляет 79,10 рубля. Евро торгуется по 89,25 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 3,21%, до 3363,44 пункта. Положительную динамику также демонстрирует РТС. С начала торгов долларовый индикатор российского рынка акций прибавил 3,46% и достиг 1339,45 пункта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о стремительном сокращении долларовых резервов страны. По его словам, США делают все возможное для подрыва доверия к своей валюте.

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доллар рубль евро центробанк рф курсы валют
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