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Летчик Красноперов: «капризный» F-35 не оправдал надежд американских пилотов

Армия
Летчик Красноперов: «капризный» F-35 не оправдал надежд американских пилотов
pixabay.com

Москва, 26 января. Пилоты ВВС США имеют все основания для того, чтобы критиковать новейший американский истребитель F-35. В последнее время боевая машина показывает себя не с лучшей стороны во время боевых учений.

Отметим, что недавно американский F-35 попал в аварию во время посадки на авианосец Carl Vinson. Похожий случай произошел в конце 2021 года в акватории Средиземного моря. Главные недостатки этого истребителя в интервью «ПолитЭксперту» перечислил летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. По его словам, возможные причины частых неудач F-35 могут быть связаны не столько с самим самолетом, сколько с летным составом.

«Только элитные летчики могут осуществлять посадку прямо на авианосец. Пилоты имеют свойство делать ошибки: или скорость не ту держат, или слишком грубо сажают», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что у F-35 имеется ряд недостатков. По его словам, «капризный» истребитель не оправдал надежд американских пилотов. Уже во время первых полетов они испытали глубокое разочарование.

«Что касается его технических данных, были случаи нарекания по его управляемости, по скоростным характеристикам, которые были изначально заявлены слишком большие, а потом выяснилось, что самолет на таких скоростях летать не способен», — подытожил Красноперов.

Ранее сообщалось, что Турция и США обсудят поставки истребителей F-35. На текущий момент идет подготовка к переговорам — двусторонняя встреча должна состояться в Вашингтоне, передает RT.

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