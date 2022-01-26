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Экстрасенс Рзаев предсказал масштабные катаклизмы, которые произойдут до 2030 года

Общество
Экстрасенс Рзаев предсказал масштабные катаклизмы, которые произойдут до 2030 года
pixabay.com

Москва, 26 января. Финалист шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев опубликовал пророчество, в котором предупредил людей о нескольких масштабных катаклизмах.

Согласно предсказанию, все катастрофы произойдут на планете уже совсем скоро. При этом позитивных изменений в мире ждать не стоит до самого 2030 года, передает издание «Слово и Дело».

«После 2022 года начнется масштабный мировой кризис. 2022–2023-й — годы наводнений и стихийных бедствий, связанных с водой», — написал Рзаев в своем аккаунте Instagram.

Экстрасенс Рзаев предсказал масштабные катаклизмы, которые произойдут до 2030 года
pixabay.com /

Также в наступившем десятилетии ожидается волна землетрясений, которая накроет население Ирана, Ирака, Турции и Израиля. Кроме того, эзотерик увидел, что в 2023 году ухудшится здоровье одного из мировых лидеров. Однако его имя экстрасенс решил не раскрывать.

«В 2023 год курс доллара повысится, возможно, это даже начнется во второй половине 2022 года. После 2022 года будут слышны голоса из улиц, народ будет в панике. Последние десятилетие, наибольший рост смертности и болезней, на это есть причина. До 2030 года ничего хорошего не ожидается», — добавил Рзаев.

Известный французский алхимик, провидец и астролог Нострадамус ранее предсказал природные катаклизмы и крах мировой экономики в 2022 году. Человечеству будет нанесен непоправимый урон.

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