Экс-жена Грачевского встревожила поклонников чрезмерной худобой

Москва, 26 января. Телеведущая Анна Грачевская продемонстрировала фигуру после похудения. Фотографии звезды с отпуска заставили поволноваться интернет-пользователей, некоторые заподозрили у нее анорексию.

Бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского решила провести зимние дни в теплых странах. Выбор телеведущей пал на Таиланд, куда та отправилась вместе с дочерью от постановщика.

Грачевская регулярно делится с поклонниками кадрами из отпуска и не забывает похвастаться постройневшей фигурой. Однако фото встревожили поклонников из-за чрезмерной худобы звезды.

«Что сделали с ногами, кошмар. Мышц нет, потом будет много болячек и заболят колени. Это ж кошмар»; «Ноги — это жесть! Кости, обтянутые кожей, и какие-то огромные колени. Ну ничего красивого нет здесь»; «Анна, что ты такая худенькая, анорексия?» — написали фолловеры.

Pr Scr instagram.com / @anna_grachevskaya

Некоторые подписчики поспешили заступиться за телеведущую и осыпали ее комплиментами. Но часть встревоженных поклонников призвала Грачевскую обратить внимание на здоровье и набрать вес.

Певица Алена Апина также продемонстрировала фигуру на ковровой дорожке кинопремьеры. Исполнительница призналась, что обратилась к пластическим хирургам, чтобы добиться пропорций мечты.