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ВМФ РФ задействует свыше 20 кораблей в серии черноморских учений

Армия
ВМФ РФ задействует свыше 20 кораблей в серии черноморских учений
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 26 января. Свыше 20 кораблей Черноморского флота ВМФ РФ примут участие в серии учений в акватории Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что боевые единицы уже вышли из Севастополя и Новороссийска и направились в назначенные районы. По имеющейся информации, в маневрах примут участие фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, а также тральщики, передает «Царьград».

«Экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море», — сообщили в ЮВО.

Ранее стало известно, что боевые корабли Северного флота РФ вышли в Баренцево море. Они присоединятся к Арктической экспедиционной группировке сил и войск для проведения маневров.

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