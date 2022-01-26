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Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин

Спорт
Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 января. Перелет российской делегации в Пекин на зимние Олимпийские игры будет осуществлен в положенные сроки. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпиада в Китае стартует 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля. Поздняков рассказал журналистам, что сегодня в КНР отправятся российские спортивные медики.

«Передовая группа наших специалистов уже попала в Пекин, теперь с нетерпением ждем волну олимпийцев. Сегодня в Пекин вылетает большая группа медицинских специалистов, пока все идет по плану», — заявил Поздняков.

Ранее ОКР объявил окончательный состав сборной России, который отправится на ОИ в Пекин. В делегацию от РФ вошел 461 человек. В Китае выступят 212 отечественных спортсменов, из них 103 женщины и 109 мужчин.

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