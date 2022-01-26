Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 15:31
15:30
Экономика
Эксперт Михайлова рассказала о преимуществах дальневосточного рынка труда
15:30
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в центре Афин
15:30
Видео
Жители села Селезнево рассказали о «грехах» родителей выставленного на 20-градусный мороз ребенка
15:28
Общество
Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры
15:26
Экономика
HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности
15:25
Политика
США планируют найти для Европы источники газа в обход России
15:25
Армия
Коротченко: Россия может закрепить в военной доктрине «ядерный ответ» на западные санкции
15:24
Происшествия
Житель Биробиджана застрелил сибирскую косулю по пути в больницу
15:19
Политика
Лавров: глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна посетить Россию в течение двух недель
15:18
Происшествия
Огонь уничтожил салон автомобиля Volkswagen в Невском районе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ

Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 января. Москва отреагирует должным образом, если не получит ответа от США на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, безопасность россиян находится на первом месте.

«В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад хочет обеспечить себе односторонние преимущества. По его словам, США не считаются с интересами других государств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
россия сша гарантии безопасности
Комментировать