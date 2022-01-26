Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ

Москва, 26 января. Москва отреагирует должным образом, если не получит ответа от США на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, безопасность россиян находится на первом месте.

«В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад хочет обеспечить себе односторонние преимущества. По его словам, США не считаются с интересами других государств.