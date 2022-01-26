Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»

Москва, 26 января. Солистка группы «Верасы» Надежда Величко поделилась переживаниями из-за смерти певицы Светланы Скачко. Исполнительница призналась, что не сразу поверила в трагическое происшествие.

Участница ВИА «Верасы» Светлана Скачко погибла во время экспедиции в Кармадонское ущелье летом прошлого года. Близкие артистки почтили ее память в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Так, подруга исполнительницы Надежда Величко вспомнила, что узнала о трагедии от ее мужа Игоря Воробьева, которому удалось спастись.

«Я сначала подумала, что это фейк. Он сказала, что там был сущий ад. Селевой поток летел с камнями и с песком. Выжить фактически было невозможно никому. Господь дал ему шанс. Игорь выскочил из спального мешка. А Светлана улетела в реку в спальном мешке», — поделилась Величко.

Тело Скачко нашли лишь спустя шесть дней в реке, неподалеку от местного санатория. По словам Величко, артистка всегда любила проводить время на природе.

«Она звала меня к себе в Сосновый Бор. У нее там было свое кабаре. Да и сама она выступала с концертами. Она говорила, что любила ходить в горы», — вспомнила артистка.

Величко отметила, что так и не успела встретиться с подругой перед ее смертью. По словам певицы, она поддерживала связь с мужем Скачко, ведь исполнительница не дружила с соцсетями, передает Teleprogramma.pro.

Сестра Скачко Наталья Бубеннова жестко высказалась о гибели артистки. Родственница певицы обрушила обвинения в адрес Воробьева из-за трагедии.