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Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым

Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 января. Режиссер Олег Долин обвинил художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова в воровстве чужого спектакля. Заявления в адрес звезды «Сибирского цирюльника» последовали после отстранения постановщика от работы.

Долин на своей странице в Facebook сообщил, что Меньшиков прислал ему SMS об отстранении от спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно», который он ставил. Что стало причиной принужденного ухода режиссера на финальном этапе работы, остается неизвестным. Долин не скрывает, что был обескуражен, получив сообщение от худрука.

«Новогодние празднества, ваш отпуск и как результат — репетиции с участием «вашей команды» должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Я не ошибся? Что это может означать — что вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — написал 40-летний режиссер.

Официального ответа от руководства Театра имени Ермоловой пока еще не последовало. Но Долина уже поддержали друзья в социальной сети. Они так же, как и режиссер, были шокированы происходящим.

В прошлом году в театре разгорелся скандал из-за массовых сокращений. В руководстве учреждения культуры посчитали, что не стоит платить зарплату тем артистам, которые не заняты в спектаклях. Увольняемым актерам предлагали занять должности административных работников, но никто их них не согласился на это.

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театр долин меньшиков
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