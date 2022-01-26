Тревога — топливо для действий: психолог Мурадян о страхе перед будущим и о том, как с ним справляться

Во все времена человека тяготили мысли о туманности будущего, тревога и страх перед неопределенностью, невозможность влиять на грядущие события. Древнее китайское учение «Слова Ванталы» еще в 12 веке обозначило, что вся определенность сосредоточена только лишь в прошлом.

Но человеку все равно свойственно на протяжении всей жизни истязать себя вопросом «Что там впереди?». А на сегодняшний день на фоне пандемии коронавируса, напряженной социально-политической и экономической обстановки в стране и мире у людей по этому поводу наблюдается массовый невроз. Зигмунд Фрейд верно подметил: «Невроз — это неспособность переносить неопределенность».

Многие мои клиенты признаются, что в то время, когда они планируют что-то на будущее, придумывают для себя радостные события, готовятся к чему-то новому, их пыл каждый раз охлаждается очередной новостью о коронавирусе, революциях в близлежащих постсоветских странах или других негативных происшествиях.

Люди испытывают тревогу, которая перерастает в неврозы и в их более серьезные проявления. Человек просто не знает, как вести себя в реалиях неустойчивого мира.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Одно из фундаментальных особенностей прошлого — его надежность. Психике человека комфортно, когда все, что окружает его, знакомо и понятно. Но когда появляются незнакомые, вызывающие напряжение и стресс, ситуации, человек не может контролировать внутреннее состояние. Любое изменение каких-либо внешних показателей и характеристик ощущаются как опасность для жизни. Страх человека перед будущим увеличивается вместе с ростом количества стрессоров вокруг.

Страх и тревога являются частью защитной системы нашей психики. Испытывать эти чувства — норма для здорового человека, поскольку таким образом наше сознание или подсознание доносят до нас информацию. Главный вопрос: как распорядиться полученной информацией с максимальной пользой для нас? Вспомните, как в детстве мы боялись идти в детский сад или школу, но когда воспитательница или мама брали нас за руку, страх отступал. Мы получали поддержку и таким образом помогали себе, превозмогали страх. Поддержка важна, но главное — помнить, что мы и сами можем себя поддержать.

Страх перед будущим появляется не только на фоне далеко идущих планов, это может быть и тревога перед ближайшими предстоящими событиями, притом как перед позитивными, так и негативными. К примеру, будущая мать переживает, как пройдут ее роды, актер переживает, как он сейчас выступит на сцене, я переживаю, насколько благосклонно меня воспримет аудитория.

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Это тревога — как некая психическая энергия, которую очень важно использовать правильно. Мы можем использовать ее в двух направлениях, либо бездействовать — она вводит нас в состояние оцепенения или заставляет делать массу нецелевых действий, либо наоборот — трансформировать ее в эффективное действие.

Для меня, например, тревога сейчас — это топливо. Если я чего-то боюсь, переживаю, чувствую какой-то внутренний тремор, в такие моменты я размышляю, что я могу сделать с этим, как я могу использовать эту психическую энергию себе во благо, для продвижения вперед. Потому что раньше я был тем человеком, который переживал по любому поводу: лучше не пойду, лучше не подойду, лучше промолчу и прочее. Часто мы переживаем перед встречей с новыми людьми, перед экзаменами, перед важными делами. Эта тревога нас оберегает, она говорит: «Посмотри на эту ситуацию внимательно, подготовься к ней, сделай так, чтобы будущее, в которое ты войдешь, по которому ты тревожишься, было наилучшим».

Трансформируйте тревогу, которая есть у каждого из нас в разной степени, во благо.

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Еще один прекрасный способ избавиться от страхов перед будущим — находиться в состоянии постоянного развития и совершенствования своего тела, интеллекта и душевных качеств.

Занятия спортом, чтение книг, освоение новых навыков и компетенций, гигиена ума, развитие жизненной философии.

Мы все прекрасно знаем одно: наш жизненный путь когда-нибудь прервется. Как гласит восточная мудрость: «Никто не пришел в эту жизнь, чтобы не уйти из нее». Но тот отрезок жизни, что нам уготован, необходимо заполнить действиями, направленными на созидание, на помощь окружающим нас людям, на поступки, которые оставят добрую память о нас. Как признавался Александр Пушкин: «Без неприметного следа мне грустно было б мир оставить». Подобная философия поможет избежать страха перед будущим, примириться с собой и действительностью.

Несмотря на стремительно меняющиеся обстоятельства в жизни важно иметь четкий жизненный план, ставить цели и идти к ним.

Определение четкой жизненной дороги может избавить от депрессивных состояний, которые возникают от неопределенности.