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Движение на 138-ом км КАД парализовало из-за аварии с участием двух грузовиков и двух легковушек

Происшествия

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга недалеко от дамбы столкнулись четыре автомобиля. Авария с участием двух грузовиков и двух легковушек произошла на 138-ом км КАД.

Из-за непосредственной близости к воде, участок трассы в этом районе всегда славился сильным гололедом. Вероятно, низкое сцепление с дорогой и привело к аварии. Фургон-холодильник на большой скорости влетел в кузов двигавшегося впереди КАМАЗа, из-за чего самосвал отбросило в правый отбойник, а фургон — в левый.

В грузовики врезались еще две легковушки. В результате сильные повреждения получили все четыре транспортных средства, а кабина фургона-холодильника оказалась почти полностью смятой.

Из-за ДТП некоторое время движение в сторону Приморского шоссе было полностью парализовано, но потом транспортные средства растащили, обеспечив проезд машинам.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Сообщений о пострадавших нет.

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кронштадт дамба
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