Лавров: Вашингтон использует санкции против российских спецслужб как наказание

Москва, 26 января. США используют ограничения в отношении российских спецслужб как наказание. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и их соратники навязывают другим государствам собственное видение жизни на мировой арене.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, прежде всего нашу страну и КНР, пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад хочет обеспечить себе односторонние преимущества. По его словам, США не считаются с интересами других государств.