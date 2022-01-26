Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 14:05
14:01
Армия
ВМФ РФ задействует свыше 20 кораблей в серии черноморских учений
14:00
Видео
Россия доставила на Кубу 20 тонн гуманитарной помощи
13:59
Спорт
Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин
13:57
Общество
Врач Безуглая предупредила о риске тяжелого течения «Омикрона» у детей
13:55
Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
13:55
Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
13:54
Общество
Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»
13:53
Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
13:51
Происшествия
Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию
13:47
Происшествия
Самую красивую студентку БГУ изнасиловали в квартире на окраине Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров: Вашингтон использует санкции против российских спецслужб как наказание

Политика
Лавров: Вашингтон использует санкции против российских спецслужб как наказание
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 26 января. США используют ограничения в отношении российских спецслужб как наказание. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и их соратники навязывают другим государствам собственное видение жизни на мировой арене.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, прежде всего нашу страну и КНР, пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад хочет обеспечить себе односторонние преимущества. По его словам, США не считаются с интересами других государств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров: Вашингтон использует санкции против российских спецслужб как наказание
сша лавров мид рф
Комментировать