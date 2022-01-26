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Клаудиньо рассказал, какие клубы интересовались им перед трансфером в «Зенит»

Спорт
Клаудиньо рассказал, какие клубы интересовались им перед трансфером в «Зенит»
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Санкт-Петербург, 26 января. Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо назвал команды, которые прошлым летом интересовались им.

По словам хавбека, представители «Зенита» оказались самыми настойчивыми, поэтому в какой-то момент он перестал рассматривать другие варианты.

«У меня были предложения от «Ромы» и «Аякса», слышал про вариант с «Лейпцигом». Наверное, ближе всего был «Аякс», но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут и возник «Зенит». Клуб был очень решителен — и все остальные варианты отпали», — передает слова футболиста пресс-служба команды.

Напомним, в августе 2021 года сине-бело-голубые объявили о подписании пятилетнего соглашения с футболистом Клаудиньо. Бразилец выступал за «Ред Булл Брагантино» и перебрался в российский клуб за 12 млн евро.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 12 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

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Все новости / Спорт / Клаудиньо рассказал, какие клубы интересовались им перед трансфером в «Зенит»
футбол Зенит Клаудиньо
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