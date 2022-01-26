Сбербанк сообщил о планах купить «Стокманн»

Москва, 26 января. Российское подразделение ретейлера «Стокманн» может перейти в собственность Сбербанка. Как говорится в сообщении банка, уже есть договоренность о покупке 100% акций у бизнесмена Якова Панченко.

Участники сделки подписали договор о намерениях. Предполагается, что обязывающее соглашение будет подписано в первой половине 2022 года после того, как будет произведена комплексная инвестиционная проверка бизнеса ретейлера. Стороны также должны будут получить одобрение Федеральной антимонопольной службы.

В планах Сбербанка интегрировать «Стокманн» в маркетплейс «Сбермегамаркет». За счет объединения Сбербанк собирается усилить свои позиции в сфере электронной коммерции и увеличить долю fashion-ретейла в обороте электронной коммерции.

Компания «Стокманн» специализируется в продаже одежды и обуви «среднего» и «премиум» сегментов. Ретейлер представляет в России более 600 брендов. Оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей.

По итогам 2021 года Сбербанк был признан сильнейшим банковским брендом в Европе. Российская компания набрала в рейтинге Brand Finance 92,3 пункта из 100 возможных.