Российские врачи и учителя могут получить доступ к программе «Дальневосточная ипотека»

Москва, 26 января. Программа «Дальневосточная ипотека» может стать доступна врачам и учителям с апреля. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На текущий момент этот вопрос находится на стадии согласования в правительстве, отметил министр в беседе с журналистами.

«Уже рядом ведомств согласовано. Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведет все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель», — рассказал Чекунков о сроках распространения программы на учителей и врачей.

Президент РФ Владимир Путин изучит вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по Дальневосточному федеральному округу. Глава государства признал, что транспортная доступность остается одним из наиболее проблемных вопросов Камчатского края.