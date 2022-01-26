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Лавров отметил резкое сокращение долларовых резервов России

  /   Обновлено: 26 января 2022 13:56
Экономика
Лавров отметил резкое сокращение долларовых резервов России
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 26 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о резком сокращении долларов в валютных резервах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Россия стремительно снижает долю американских долларов в собственных валютных запасах, подчеркнул глава МИД РФ.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», — указал дипломат в ходе выступления в Государственной думе.

Лавров добавил, что Соединенные Штаты Америки сейчас делают все для того, чтобы снизить уровень доверия к их национальной валюте. В том числе по этой причине Москва сокращает зависимость от зарубежной валюты.

Эксперт ЦСР Даниил Наметкин ранее предположил, что Центробанк уменьшит долю долларов в российских золотовалютных запасах до уровня безопасного минимума, однако не будет избавляться от долларов полностью, так как они все еще представляют собой основное средство платежа в международных транзакциях. Помимо этого, данная валюта требуется регулятору для стабилизации колебаний курса рубля.

По данным минфина США, объем вложений РФ в US Treasuries в ноябре прошлого года уменьшился в сравнении с октябрем и составил 2,409 млрд долларов. Москва начала снижать долю в американских гособлигациях с 2018 года.

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