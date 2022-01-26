Лавров подвел итоги телефонных переговоров президентов России, Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Москва, 26 января. Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о развитии сотрудничества между странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президенты договорились рассматривать дальнейшие пути углубления стратегического партнерства по всех областях, включая военно-техническое сотрудничество. Лавров подвел итоги этих переговоров во время выступления в Госдуме 26 января.

«В самое ближайшее время мы рассчитываем на то, что будут проведены очередные заседания соответствующих комиссий, которые существуют», — уточнил он.

Также министр выступил с заявлением, что на международной арене происходят глубокие непозитивные изменения. США пытаются подтолкнуть Киев к провокациям против жителей Донбасса, передает «Царьград».