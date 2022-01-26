«Макрон предложит переписать Минские соглашения»: политолог Федоров рассказал, чего России ждать от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, предложит России отредактировать Минские соглашения. В этом и будет состоять его вариант деэскалации ситуации на Украине. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН.

«Я не исключаю, что это будут какие-то попытки Макрона переписать Минские соглашения с учетом обстановки, с учетом понимания Украины. С чем мы, наверное, не сможем согласиться, потому что Россия стояла и будет стоять на полном выполнении Минских соглашений в их последовательности и по всем пунктам, что называется», — заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

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По мнению эксперта, Франция не принимает линию США и Великобритании, которые подталкивают Украину на силовое решение проблемы Донбасса, поскольку в Париже осознают, что это приведет к крупномасштабному вооруженному конфликту в Европе.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 28 января намерен провести телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.