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Граждане Буркина-Фасо просят власти обратиться за помощью к России

Весь мир
Граждане Буркина-Фасо просят власти обратиться за помощью к России
Федеральное агентство новостей  / 

Уагадугу, 26 января. Жители Буркина-Фасо устроили митинг в поддержку нового правительства. Об этом сообщает Khabar 25.

Главным лозунгом мероприятия, прошедшего возле здания Конституционного совета, стал «Нет Франции, да России». Граждане просят у властей обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикальными формированиями.

«Россияне добились хороших результатов в африканских странах. Мы надеемся, что они сделают то же самое здесь», — скандировали участники демонстрации.

Повсеместно на шествии наряду с национальными символами Буркина-Фасо развевался российский триколор. Граждане считают, что Франция не заинтересована в том, чтобы помочь стране справиться с террористической угрозой.

Жители видят в России освободителя и союзника, который поддержит их процесс освобождения от неоколониализма бывших метрополий. Буркина-Фасо стала третьим государством, в котором власть перешла в руки молодых военных, уставших терпеть бесчинства Пятой республики. Вдохновившись примером Асими Гоита и Мамади Думбуйя, полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба избавил страну от профранцузского ставленника, чтобы привести родину к процветанию.

Граждане Буркина-Фасо просят власти обратиться за помощью к России
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

В конце 2021 года европейские государства прибегли к политическим манипуляциям и обещаниям вывести военные контингенты из-за сообщений о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали. Однако несмотря на громкие заявления, никаких конкретных мер иностранные акторы не предприняли. В то время как операции и миротворческие миссии ООН бездействовали, в республике наращивали боевой потенциал террористические группировки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с радикальными группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Жители Буркина-Фасо по опыту ЦАР и Мали увидели, что Кремль является надежным союзником. Чтобы продемонстрировать стремление к сотрудничеству с Москвой, граждане украсили российскими флагами улицы городом, фасады зданий и транспортные средства.

Граждане Буркина-Фасо просят власти обратиться за помощью к России
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Граждане Буркина-Фасо просят власти обратиться за помощью к России
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