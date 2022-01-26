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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме сделал замечание фотографу

Политика
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме сделал замечание фотографу
flickr.com  /  МИД России

Москва, 26 января. Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание фотографу, выступая в Госдуме на «Правительственном часе».

Лавров находился за трибуной и зачитывал доклад. В этот момент рядом с ним оказался фотограф, который решил сделать несколько кадров министра. Глава внешнеполитического ведомства отвлекся от выступления и дал совет по фотоэтикету.

«Можно не щелкать, пожалуйста? Можно телефоном, он беззвучный», — сказал глава МИД.

После этого фотограф отошел от министра и перестал его фотографировать.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, а также не считаются с интересами других государств. По его словам, Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в отношении Москвы.

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Все новости / Политика / Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме сделал замечание фотографу
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