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Гендиректор РЭО Буцаев заявил, что 74% россиян поддерживают мусорную реформу

  /   Обновлено: 26 января 2022 13:29
Общество
Гендиректор РЭО Буцаев заявил, что 74% россиян поддерживают мусорную реформу
reo.ru  /  ППК «Российский экологический оператор»

Москва, 26 января. Положительно оценили проведение реформы обращения с отходами 74% опрошенных россиян, сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

Еще 48% опрошенных воспринимают мусорную реформу исключительно положительно. А 26% респондентов относятся к ее реализации скорее положительно, говорится в результатах опроса.

«В конце 2021 года РЭО выступил заказчиком исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом. Анализ результатов показал, что 74% из тех, кто знает о ее ходе, оценивают ее положительно», — отметил Буцаев в беседе с телеканалом «360».

Также выяснилось, что россияне высоко осведомлены об институте регоператора. В частности, 73% респондентов, которые получают коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают, что она осуществляется специализированным региональным оператором, добавил гендиректор РЭО.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев ранее сообщил, что объемы обработки отходов в России выросли на 10% за 2021 год. Так, 40,6% твердых коммунальных отходов в прошлом году было отправлено на сортировку.

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россия мусорная реформа рэо
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