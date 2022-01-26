Сестра погибшей в Кармадонском ущелье солистки «Верасов» Скачко обвинила в трагедии ее мужа

Москва, 26 января. Наталья Бубеннова, сестра солистки «Верасов» Светланы Скачко, погибшей летом прошлого года в Кармадонском ущелье, жестко высказалась в адрес возлюбленного артистки. Она обвинила его в трагедии, произошедшей с ее родственницей.

Гости студии «Прямого эфира» с Андреем Малаховым собрались, чтобы почтить память Скачко, среди них были ее гражданский муж Игорь Воробьев, с которым она проживала до конца своей жизни, и ее сестра — Наталья Бубеннова. Женщина была возмущена тем, что на передачу пришел Воробьев, с которым Светлана была в момент трагедии.

«Как вот Игорь мог присутствовать здесь, я вообще не понимаю. Вы не знаете всего. Он бросил ее. Столько вопросов. Вы не понимаете и не знаете. Он даже на опознание не поехал. Мне пришлось ехать из Белоруссии. Он отказался. Видите ли, у него спина болит, долго ему ехать», — заявила сестра Светланы Скачко.

Она опровергла заявление Воробьева о том, что тот не поехал на опознание из-за ранения.

«Он не был ранен. У меня есть видеозапись, где он говорит, что в медицинской помощи не нуждается. Мне пришлось ехать, сдавать ДНК. Я, конечно, поехала. Она моя сестра!» — рассказывает Наталья Бубеннова.

Также она сообщила, что не смогла опознать Светлану, поскольку та очень сильно пострадала. Наталья нашла удивительным тот факт, что ее сестра погибла, а на Игоре Воробьеве нет ни царапины, хотя в момент трагедии они были вместе в одной палатке.

«А сегодня ты плачешь сидишь! Ты погубил! Ты погубил! Я считаю, что это все умышленно», — заявила Бубеннова.

Участница золотого состава «Верасов» Светлана Скачко погибла в Кармадонском ущелье, попав под сход селевого потока. Трагедия произошла в августе 2021 года.