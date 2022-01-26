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Евросоюз намерен направить в Ливию миссию по наблюдению за выборами

Весь мир
Евросоюз намерен направить в Ливию миссию по наблюдению за выборами
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 26 января. Европейский союз рассмотрит возможность направления в Ливию миссии по наблюдению за выборами, как только местные структуры примут решение о новом графике их проведения.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи глав МИД в Брюсселе. На заседании государственные деятели обменялись мнениями о последних событиях в североафриканском государстве на фоне срыва голосования, намеченного ранее на 24 декабря 2021 года.

Министры иностранных дел ЕС согласились, что страна находится на «важном перепутье», подчеркнув, что Европейский союз по-прежнему привержен поддержке ливийцев в проведении свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов в кратчайшие сроки.

Главы МИД подчеркнули, что согласно приоритетам Евросоюза, граждане африканского государства имеют право сами определять своих представителей посредством голосования без какого-либо вмешательства извне, а также выразили необходимость остановить присутствие иностранных вооруженных сил на территории Ливии.

Ранее СМИ сообщали о том, что парламент североафриканского государства до 27 января представит новую дорожную карту. Ожидается, что документ включает три основных вопроса: национальное примирение, разработка конституции и формирование нового правительства.

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ливия ес
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