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Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России

Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 26 января. Ряд крупных американских компаний призывает Белый дом к сдержанности на фоне заявлений о возможном введении нового пакета антироссийских санкций, связанных с «запланированным вторжением» России на Украину. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает агентство Reuters.

Торговая группа, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные американские корпорации, ведущие бизнес в России, просит Белый дом рассмотреть возможность предоставления компаниям возможности выполнять обязательства и предусмотреть возможности для исключения отдельных категорий товаров при введении любых санкций. В то же время крупные энергетические компании настаивают на том, чтобы Конгресс ограничил масштабы и временные рамки предполагаемых ограничительных мер.

Администрация Байдена и Конгресс должны «уточнить детали на случай, если им придется выполнить угрозу санкций», — заявил агентству Reuters президент Национального совета по внешней торговле Джейк Колвин.

«Эти детали должны включать рассмотрение безопасных гаваней или периодов свертывания, чтобы компании могли выполнять существующие контракты и обязательства, а также выделение средств на жизненно важные лекарства и другие гуманитарные соображения, соответствующие давней политике США», — заявил он.

Энергетические компании также напрямую обратились к законодателям США, потребовав установления периода «охлаждения» или «свертывания», чтобы их активы не были арестованы, если они не смогут выполнить деловые соглашения в России, сообщил помощник Конгресса.

«Санкции должны быть как можно более целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний», — заявил представитель Американского института нефти — крупнейшей лоббистской организации нефтяников США.

Уильям Рейнш, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США пояснил, что экспортные санкции, как правило, вводятся поэтапно, давая компаниям время свернуть свой существующий бизнес. Однако обсуждаемый санкционный пакет, скорее всего, будет применен внезапно, что затруднит обеспечение периода «свертывания».

Представители нефтяных компаний ранее заявили, что многочисленные меры экономического воздействия, которые были введены против Российской Федерации с 2014 года, оказали существенное влияние на энергетическую сферу в США, уменьшив прибыли, что привело к сокращению расходов на разведку и добычу нефти.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал принятие «небывалых и разрушительных» санкций против России, если ее войска вторгнутся на территорию Украины.

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