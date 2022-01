Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России

Вашингтон, 26 января. Ряд крупных американских компаний призывает Белый дом к сдержанности на фоне заявлений о возможном введении нового пакета антироссийских санкций, связанных с «запланированным вторжением» России на Украину. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает агентство Reuters.

Торговая группа, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные американские корпорации, ведущие бизнес в России, просит Белый дом рассмотреть возможность предоставления компаниям возможности выполнять обязательства и предусмотреть возможности для исключения отдельных категорий товаров при введении любых санкций. В то же время крупные энергетические компании настаивают на том, чтобы Конгресс ограничил масштабы и временные рамки предполагаемых ограничительных мер.

