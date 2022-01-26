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Михеев предупредил украинцев о планах Вашингтона взорвать их ГТС

Экономика
Михеев предупредил украинцев о планах Вашингтона взорвать их ГТС
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 26 января. Если американцам все-таки удастся развязать войну на Украине первой целью станет украинская газотранспортная система.

Причем уничтожат украинскую трубу сами инициаторы конфликта, то есть американские партнеры Киева. США разыгрывает на Украине много постановок, в числе которых особо выделяется «газовый спектакль». Вашингтон много лет убеждал киевскую верхушку в том, что не оставит страну без российского газа и не мытьем, так катаньем будет неизменно убеждать Москву снова и снова продлевать контракт на транзит газа. На самом же деле главная цель США — полностью отрезать Европу от российского газа, и украинская ГТС в рабочем состоянии никак не вписывается в эти планы. Поэтому, как только Украину толкнут в горнило войны (если Вашингтону это все-таки удастся) американские диверсанты первым делом подорвут газотранспортную систему, после чего, по старой доброй традиции, обвинят в масштабном теракте «коварного врага».

С таким предупреждением в адрес украинцев в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил политолог Сергей Михеев, подчеркнув, что истинные намерения США прекрасно демонстрирует многолетняя борьба с «Северным потоком — 2». Украинцы верят, что американцы заботятся о них, а на самом деле украинская труба — следующая в списке уничтожения. Только убирать ее будут куда более радикальным способом.

Михеев предупредил украинцев о планах Вашингтона взорвать их ГТС
Федеральное агентство новостей /

«Когда украинцы борются за свой транзит и поддерживают инициативу США с блокировкой «Северного потока — 2» они не понимают, что американцев на самом деле интересует полная ликвидация поставок газа из России в Европу. А значит они планируют ликвидировать и украинскую трубу. Вот если будет война, хочется спросить украинских экспертов и политиков — как вы думаете, ваша труба сохранится? Ну нет, конечно. В том числе поэтому ваши американские друзья толкают вас на войну. Потому что это будет удобный повод взорвать или разбомбить украинскую ГТС, обвинив во всем «пророссийских сепаратистов», — раскрыл истинные планы США политолог.

Михее отметил, что войной на Украине Вашингтон хочет убить двух зайцев в газовом вопросе — уничтожить ГТС и навсегда заблокировать запуск «Северного потока — 2» из-за украинской ситуации. США хотят еще больше привязать Европу к своему сжиженному газу и идут на самые грязные методы ради достижения своей цели.

Ранее экономист Михаил Хазин объяснил, как США сами обнулили свои самые страшные санкции против России.

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Все новости / Экономика / Михеев предупредил украинцев о планах Вашингтона взорвать их ГТС
украина россия сша газ транзит гтс
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