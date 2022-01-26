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Песков призвал дождаться официальных заявлений Италии об отказе от встречи с Путиным

Политика
Песков призвал дождаться официальных заявлений Италии об отказе от встречи с Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию итальянских СМИ, что предпринимателям Италии запретили участвовать в видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, подобные сообщения СМИ недорого стоят, так как это могут быть всего лишь слухи или домыслы.

«Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от Правительства Италии на этот счет», — указал он.

Песков отметил, что пока только три человека заявили, что не смогут присутствовать на конференции, все остальные будут на месте. Встреча состоится по расписанию, в ней примут участие 16 человек, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что итальянское правительство рекомендует компаниям отказаться от участия во встрече с Путиным. Просьба правительства связана с украинским кризисом.

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путин песков италия
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