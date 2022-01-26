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В Челябинске будут судить организатора тренинга за тяжелую травму подростка
Общество
В Челябинске будут судить организатора тренинга за тяжелую травму подростка
pixabay.com  /  succo

Челябинск, 26 января. Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Опыт и молодость».

Подсудимая обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью 12-летнего мальчика. Инцидент с травмированием ребенка произошел в августе 2020 года в результате включения в учебную программу психологического тренинга на доверие, сообщает «ЧелябинскСегодня».

При выполнении упражнения на канате, натянутом между деревьями, один из двух подростков упал на землю и получил тяжелую травму позвоночника. Прокуратура настаивает на том, что педагог грубо пренебрегла правилами безопасности, так как тренинг выполнялся без страховки.

Ранее ФАН сообщал о тяжелом травмировании воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила во время тренировочного спуска с горы на лыжах. Он врезался в заградительную сеть и в дерево. Прибывшие на вертолете санитарной авиации медики зафиксировали у него перелом позвоночника. Школьника ввели в искусственную кому и доставили в нейрохирургическое отделение больницы №9 в Екатеринбурге.

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суд уголовное дело травма
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