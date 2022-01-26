«Времени на раскачку у них нет»: политолог Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине

В Германии очень надеются на то, что конфликт на Украине удастся решить мирным путем. Об этом в утреннем эфире YouTube-шоу «Полный контакт» заявил политолог и бывший советник Правительства ФРГ Александр Рар.
Он привел слова нового немецкого канцлера Олафа Шольца, который заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО нет в повестке дня Альянса. Он резко негативно высказался об обсуждаемом на Западе отключении России от системы банковских операций SWIFT. Политолог отметил, что схожей примирительной позиции придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон, который обещает санкции Москве только на словах — исключительно для того, чтобы показать единство и силу Запада.
«Немцы и французы пошли на заключение Минских соглашений в 2015 году, считая, что таким образом останавливают горячую войну в Европе, — заметил Рар. — Но впоследствии они послужили недостаточно надежными гарантами того, чтобы Киев выполнил свою часть обязательств по соглашениям».
Американцы же, продолжил эксперт, изначально считали Минские соглашения «капитуляцией Украины перед Россией».
«И вот сегодня, перед лицом возможной большой войны, как и семь лет назад, стороны опять собираются. И времени на раскачку у них нет. Если Франция и Германия проспят ситуацию, то шефство над процессом возьмут англичане, которые уже активно поставляют свое оружие Украине», — резюмировал политолог.
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