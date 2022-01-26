«Времени на раскачку у них нет»: политолог Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине

В Германии очень надеются на то, что конфликт на Украине удастся решить мирным путем. Об этом в утреннем эфире YouTube-шоу «Полный контакт» заявил политолог и бывший советник Правительства ФРГ Александр Рар.

Он привел слова нового немецкого канцлера Олафа Шольца, который заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО нет в повестке дня Альянса. Он резко негативно высказался об обсуждаемом на Западе отключении России от системы банковских операций SWIFT. Политолог отметил, что схожей примирительной позиции придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон, который обещает санкции Москве только на словах — исключительно для того, чтобы показать единство и силу Запада.

«Немцы и французы пошли на заключение Минских соглашений в 2015 году, считая, что таким образом останавливают горячую войну в Европе, — заметил Рар. — Но впоследствии они послужили недостаточно надежными гарантами того, чтобы Киев выполнил свою часть обязательств по соглашениям».

wikipedia.org / kremlin.ru

Американцы же, продолжил эксперт, изначально считали Минские соглашения «капитуляцией Украины перед Россией».

«И вот сегодня, перед лицом возможной большой войны, как и семь лет назад, стороны опять собираются. И времени на раскачку у них нет. Если Франция и Германия проспят ситуацию, то шефство над процессом возьмут англичане, которые уже активно поставляют свое оружие Украине», — резюмировал политолог.

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