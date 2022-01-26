Дуэйн Джонсон сообщил о работе над экранизацией популярной игры

Москва, 26 января. Известный американский актер Дуэйн Джонсон работает над экранизацией популярной игры. Однако уточнять название проекта он не стал.

Голливудский актер пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам и не раскрывать название проекта. В беседе с Men’s Journal он уже расхвалил грядущую экранизацию.

«Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм», — указал 49-летний актер.

Джонсон уже снимался в фильмах, снятых по мотивам игр, отметила «Газета.Ru». Речь идет о лентах «Рэмпейдж» и Doom.

Пару недель назад просочилась информация о планах по продолжению фильма «Красное уведомление» со Скалой в главной роли. Проект должен выйти на стриминговом сервисе Netflix в двух версиях.