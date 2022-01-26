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Дуэйн Джонсон сообщил о работе над экранизацией популярной игры

Общество
Дуэйн Джонсон сообщил о работе над экранизацией популярной игры
hdwallpapers.net  /  randy / CC BY-SA 3.0

Москва, 26 января. Известный американский актер Дуэйн Джонсон работает над экранизацией популярной игры. Однако уточнять название проекта он не стал.

Голливудский актер пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам и не раскрывать название проекта. В беседе с Men’s Journal он уже расхвалил грядущую экранизацию.

«Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм», — указал 49-летний актер.

Джонсон уже снимался в фильмах, снятых по мотивам игр, отметила «Газета.Ru». Речь идет о лентах «Рэмпейдж» и Doom.

Пару недель назад просочилась информация о планах по продолжению фильма «Красное уведомление» со Скалой в главной роли. Проект должен выйти на стриминговом сервисе Netflix в двух версиях.

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