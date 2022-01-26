Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс улетел на медосмотр в «Фейеноорд»

Москва, 26 января. Хавбек футбольного «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение московского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр в «Фейеноорде».

Как сообщает NOS.nl, по окончании прохождения медосмотра нидерландский клуб арендует полузащитника на полтора сезона с правом дальнейшего выкупа.

Хендрикс пополнил ряды красно-белых в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями. Срок соглашения Хендрикса со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

Ранее форвард «Зенита» Сердар Азмун без предупреждения покинул расположение петербургского клуба, чтобы подписать контракт с немецким «Байером». Сообщалось, что иранскому футболисту грозит денежный штраф.