Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию

Москва, 26 января. Полиция Московской области задержала четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Трое граждан Украины создали незаконную лабораторию в арендуемом ими доме в Подмосковье. Свою продукцию они реализовывали на территории области с помощью «закладок», сообщает издание «Вести Подмосковья».

Сотрудники полиции заметили, как один из подозреваемых устроил тайник в лесном массиве у поселка Поварово. Позже там появился молодой человек, которого задержали, когда он распаковывал найденное. Им оказался ранее судимый житель Нижегородской области, при нем обнаружили 700 граммов наркотического вещества. В подвале дома, где находилась нарколаборатория, были изъяты почти 2 килограмма наркотических средств, весы, прекурсоры и записная книжка.

В гараже под Истрой оперативники обнаружили еще порядка 30 килограммов запрещенных веществ и свыше 250 литров химикатов. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства и распространения наркотиков, все четверо мужчин находятся под стражей, следствие продолжается.

Ранее ФАН рассказывал об изъятии крупной партии наркотиков полицией Московской области. В ходе досмотра транспортного средства на трассе М-5 «Урал» сотрудники ДПС обнаружили 47 килограммов марихуаны.