Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 14:02
14:00
Видео
Россия доставила на Кубу 20 тонн гуманитарной помощи
13:59
Спорт
Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин
13:57
Общество
Врач Безуглая предупредила о риске тяжелого течения «Омикрона» у детей
13:55
Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
13:55
Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
13:54
Общество
Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»
13:53
Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
13:51
Происшествия
Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию
13:47
Происшествия
Самую красивую студентку БГУ изнасиловали в квартире на окраине Москвы
13:44
Общество
Диетолог Эми Горин рассказала о пользе помидоров для омоложения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь султана Брунея неделю отмечала свадьбу с иностранцем

Общество
Дочь султана Брунея неделю отмечала свадьбу с иностранцем
Global Look Press  /  Peter Schickert/imageBROKER.com

Бандар-Сери-Бегаван, 26 января. Принцесса Брунея Фадзилла Любабул вышла замуж. Избранником наследницы султана стал иностранец Аванг Абдулла Набиль Махмуд Аль-Хашими, о котором мало что известно.

Султан Брунея Хассанал Болкиах выдал замуж девятую дочь, 36-летнюю Фадзиллу Любабул. Свадебные церемонии начались 16 января и продолжались дольше недели. 20 января прошла религиозная часть бракосочетания, которая состоялась в мечети Омара Али Сайфуддина. Праздник завершился лишь 23 января во дворце.

Принцесса выбрала для роскошной свадьбы платье-футляр в европейском стиле. Наряд был выполнен из парчи, расшитой бриллиантами. Невеста украсила прическу фамильной тиарой с драгоценными камнями и накрыла голову шелковым платком и фатой в пол. Наряд жениха имел тот же принт, что у его избранницы. О возлюбленном принцессы почти нет информации: по словам таблоидов, он «красивый иностранец», передает «Газета.ru».

Дочь султана Брунея неделю отмечала свадьбу с иностранцем
Prt Scr instagram.com / @tmski

Певица Юлия Паршута также сообщила о свадьбе с певцом Марком Тишманом. Но она была более чем скромной. Исполнительница заключила брак в торговом центре с помощью виртуального ЗАГСа, позднее влюбленные обменялись мармеладными кольцами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дочь султана Брунея неделю отмечала свадьбу с иностранцем
свадьба бруней фадзилла любабул
Комментировать