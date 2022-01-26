Дочь султана Брунея неделю отмечала свадьбу с иностранцем

Бандар-Сери-Бегаван, 26 января. Принцесса Брунея Фадзилла Любабул вышла замуж. Избранником наследницы султана стал иностранец Аванг Абдулла Набиль Махмуд Аль-Хашими, о котором мало что известно.

Султан Брунея Хассанал Болкиах выдал замуж девятую дочь, 36-летнюю Фадзиллу Любабул. Свадебные церемонии начались 16 января и продолжались дольше недели. 20 января прошла религиозная часть бракосочетания, которая состоялась в мечети Омара Али Сайфуддина. Праздник завершился лишь 23 января во дворце.

Принцесса выбрала для роскошной свадьбы платье-футляр в европейском стиле. Наряд был выполнен из парчи, расшитой бриллиантами. Невеста украсила прическу фамильной тиарой с драгоценными камнями и накрыла голову шелковым платком и фатой в пол. Наряд жениха имел тот же принт, что у его избранницы. О возлюбленном принцессы почти нет информации: по словам таблоидов, он «красивый иностранец», передает «Газета.ru».

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Певица Юлия Паршута также сообщила о свадьбе с певцом Марком Тишманом. Но она была более чем скромной. Исполнительница заключила брак в торговом центре с помощью виртуального ЗАГСа, позднее влюбленные обменялись мармеладными кольцами.