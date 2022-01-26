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Песков: телефонные переговоры Путина и Макрона запланированы на 28 января

Политика
Песков: телефонные переговоры Путина и Макрона запланированы на 28 января
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 26 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 января намерен провести телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением представитель Кремля поделился, отвечая на вопросы журналистов.

«Действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор (с президентом Франции. — Прим. ред.), — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал, что стороны проведут переговоры на фоне ситуации вокруг Украины. Он отметил, что сейчас соответствующее мероприятие готовится.

В последнее время страны Запада все чаще возлагают ответственность на Российскую Федерацию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины. Москва неоднократно отвергала подобные нападки.

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