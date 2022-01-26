Волочкова ответила на предупреждения Сафронова об избраннике-«бандите»

Москва, 26 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вступилась за своего бойфренда Сергея Кузнецова, у которого обнаружилось криминальное прошлое. Звезда балета спокойно реагирует на «доказательства» друзей, встревоженных за жизнь знаменитости.

Танцовщица уверена, что на любого человека можно «накопать грязи». По ее словам, каждый совершает глупые поступки, но не стоит судить о человеке только по ним.

«Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком», — отметила Волочкова на своей странице в Instagram.

Селебрити призвала не осуждать ее спутника, поскольку лично ей он ничего плохого не сделал. Она намерена защищать возлюбленного и дальше.

Как пишет «Вечерняя Москва», сын художника Никаса Сафронова Дмитрий забил тревогу, когда получил от частных детективов информацию о новом избраннике Волочковой. Он предупредил артистку, что ее новая любовь — это мошенник и бандит. Спутник балерины ранее был судим за кражу, а теперь разыскивается на Украине из-за теракта, сообщил телеканал «360».

Волочкова и ее возлюбленный не только встретили вместе Новый год, но и провели отпуск на Мальдивах. По словам танцовщицы, она потратила на отдых 2 миллиона рублей.