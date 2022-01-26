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«Нафтогаз» пытается выдать импорт газа за энергетическую победу

Экономика
«Нафтогаз» пытается выдать импорт газа за энергетическую победу
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 26 января. Компания «Нафтогаз» пытается убедить правительство и население в наличии необходимых резервов газа, но на деле ежемесячно импортирует по паре сотен миллионов кубометров, обратил внимание соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте «Корреспондент.нет».

Он напомнил, что Украина уже дважды подходила к критической отметке отбора газа. По мнению специалиста, это связано не только с высокими ценами на топливо, но и с холодной погодой. В то же время «Нафтогаз» оптимистично отчитывается об импорте 300 млн кубометров газа в феврале и о таких же объемах в марте, указал Корольчук.

«Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украине не удастся избежать дефицита газа, если потребление превысит 135 млн кубометров. В такой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной, предупредил Корольчук.

Украинские стекольные заводы вынуждены останавливать производство из-за сверхвысоких цен на газ. Доля энергоносителя в себестоимости продукции из стекла составляет около 50%.

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украина газ нафтогаз энергетический кризис корольчук
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