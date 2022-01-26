Песков назвал «политически деструктивной» заморозку «активов Путина»

Москва, 26 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призывы США к санкциям против президента РФ Владимира Путина.

Как отметил Песков, призывы «заморозить активы Путина» за рубежом являются безболезненными, так как глава государства держит деньги в банке «Россия», который и так под санкциями.

«Это не болезненно, а деструктивно политически», — сказал он представителям СМИ.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Москве не боятся санкций, которые США грозятся ввести в том числе и против президента. Такая постановка вопроса не является болезненной ни для кого из представителей высшего руководства, заключил Песков.

Ранее американский лидер Джо Байден допустил возможное введение ограничений лично против Путина в случае «вторжения» на Украину. В Кремле такие обвинения отвергли и заявили, что подобная риторика помогает Западу добиться расширения НАТО на восток.