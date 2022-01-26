Лавров заявил, что в мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США

Москва, 26 января. Желающих «таскать каштаны из огня» для Соединенных Штатов в мире остается все меньше, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо этого глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации рассказал о глубоких непозитивных изменениях, которые происходят на мировой арене. По словам Лаврова, американская сторона и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества. Также стороны не считаются с интересами других государств, добавил глава МИД РФ.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что французская газета Le Figaro сделала невозможное и придумала самый смешной фейк о России и Лаврове. Так она высказалась о статье издания, в которой министра назвали «бескомпромиссным дипломатом» с лицом «без всякого намека на улыбку».