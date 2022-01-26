Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 14:01
14:00
Видео
Россия доставила на Кубу 20 тонн гуманитарной помощи
13:59
Спорт
Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин
13:57
Общество
Врач Безуглая предупредила о риске тяжелого течения «Омикрона» у детей
13:55
Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
13:55
Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
13:54
Общество
Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»
13:53
Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
13:51
Происшествия
Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию
13:47
Происшествия
Самую красивую студентку БГУ изнасиловали в квартире на окраине Москвы
13:44
Общество
Диетолог Эми Горин рассказала о пользе помидоров для омоложения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров заявил, что в мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США

Политика
Лавров заявил, что в мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США
flickr.com  /  МИД России

Москва, 26 января. Желающих «таскать каштаны из огня» для Соединенных Штатов в мире остается все меньше, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо этого глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации рассказал о глубоких непозитивных изменениях, которые происходят на мировой арене. По словам Лаврова, американская сторона и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества. Также стороны не считаются с интересами других государств, добавил глава МИД РФ.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что французская газета Le Figaro сделала невозможное и придумала самый смешной фейк о России и Лаврове. Так она высказалась о статье издания, в которой министра назвали «бескомпромиссным дипломатом» с лицом «без всякого намека на улыбку».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров заявил, что в мире все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США
сша лавров мид рф
Комментировать