Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 14:01
14:00
Видео
Россия доставила на Кубу 20 тонн гуманитарной помощи
13:59
Спорт
Глава ОКР Поздняков сообщил о перелете передовой группы из России на ОИ в Пекин
13:57
Общество
Врач Безуглая предупредила о риске тяжелого течения «Омикрона» у детей
13:55
Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
13:55
Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
13:54
Общество
Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»
13:53
Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
13:51
Происшествия
Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию
13:47
Происшествия
Самую красивую студентку БГУ изнасиловали в квартире на окраине Москвы
13:44
Общество
Диетолог Эми Горин рассказала о пользе помидоров для омоложения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Строить нельзя запретить: где в Петербурге могут ввести мораторий на возведение нового жилья
Общество
Строить нельзя запретить: где в Петербурге могут ввести мораторий на возведение нового жилья
Невские Новости  /  Александра Лашко

В центральных районах города в ближайшие годы может стать еще труднее получить разрешение на строительство нового жилья. При этом на окраинах и в пригородах Санкт-Петербурга темпы возведения объектов недвижимости будут только расти. Об этом в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

«Относительно введения моратория, это может коснуться в первую очередь точечной застройки в центральных районах города, где плотность застройки велика. В таких пригородах и районах, как Кудрово, Девяткино, Парнас — данная тенденция вряд ли будет наблюдаться, потому что именно за счет них удается поддерживать определенный уровень строительства», — пояснил экономист.

Строить нельзя запретить: где в Петербурге могут ввести мораторий на возведение нового жилья
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Артем Голубев отметил, что в России наблюдается дефицит на возведение новых жилых кварталов. По его словам, до сих пор на одного человека строится пол квадратного метра в год. Хотя с начала 2000-х стояла задача увеличить это значение до одного полноценного, то есть строить ежегодно около 150 миллионов квадратных метров. Любые моратории ограничивают возможность достижения этой цели, уверен эксперт. Говоря о районах Петербурга, где выгоднее всего покупать квартиры, специалист подчеркнул, что стоит ориентироваться еще и на типы жилья.

«Элитное жилье редко испытывает проблемы со спросом. Также даже в кризисные времена надежной считается покупка апартаментов бизнес-класса», — заключил Артем Голубев.

При этом эксперты предупреждают, что квартиры в новостройках в 2022 году могут вырасти в цене до 15%. Виной всему высокая инфляция, нехватка рабочих рук и повышение стоимости земли.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Строить нельзя запретить: где в Петербурге могут ввести мораторий на возведение нового жилья
петербург ранхигс голубев новостройки
Комментировать