Строить нельзя запретить: где в Петербурге могут ввести мораторий на возведение нового жилья

В центральных районах города в ближайшие годы может стать еще труднее получить разрешение на строительство нового жилья. При этом на окраинах и в пригородах Санкт-Петербурга темпы возведения объектов недвижимости будут только расти. Об этом в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

«Относительно введения моратория, это может коснуться в первую очередь точечной застройки в центральных районах города, где плотность застройки велика. В таких пригородах и районах, как Кудрово, Девяткино, Парнас — данная тенденция вряд ли будет наблюдаться, потому что именно за счет них удается поддерживать определенный уровень строительства», — пояснил экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Артем Голубев отметил, что в России наблюдается дефицит на возведение новых жилых кварталов. По его словам, до сих пор на одного человека строится пол квадратного метра в год. Хотя с начала 2000-х стояла задача увеличить это значение до одного полноценного, то есть строить ежегодно около 150 миллионов квадратных метров. Любые моратории ограничивают возможность достижения этой цели, уверен эксперт. Говоря о районах Петербурга, где выгоднее всего покупать квартиры, специалист подчеркнул, что стоит ориентироваться еще и на типы жилья.

«Элитное жилье редко испытывает проблемы со спросом. Также даже в кризисные времена надежной считается покупка апартаментов бизнес-класса», — заключил Артем Голубев.

При этом эксперты предупреждают, что квартиры в новостройках в 2022 году могут вырасти в цене до 15%. Виной всему высокая инфляция, нехватка рабочих рук и повышение стоимости земли.