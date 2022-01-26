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В Хакасии выделят около 150 млн рублей на антитеррористическую защиту школ и детских садов
Общество
В Хакасии выделят около 150 млн рублей на антитеррористическую защиту школ и детских садов
pxfuel.com  / 

Абакан, 26 января. Министерство образования Хакасии планирует разработать программу по софинансированию муниципалитетов в части компенсации затрат на обеспечение антитеррористической защищенности школ и детских садов.

Для обеспечения безопасности школ и дошкольных заведений от терактов из бюджета Хакасии планируется поэтапно за три года, начиная с 2023 года, выделить порядка 150 миллионов рублей, которые потратят на установку камер видеонаблюдения, охранной сигнализации, монтаж систем наружного освещения и оповещения, сообщает «Хакасия».

В ходе формирования республиканского бюджета на 2023 год будет рассмотрен вопрос о выделении местным бюджетам дополнительных средств на частичную компенсацию их расходов на охрану школ частными охранными организациями. Эта статья расхода может превысить 200 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Минпросвещения России в связи с трагедией в казанской гимназии №175 разработали рекомендации по обеспечению безопасности школ, колледжей и детских садов. Документ министерства содержит в себе подробный антикризисный план работы по предотвращению террористических угроз.

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безопасность школы детсады
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