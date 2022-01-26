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Внедорожник Lada Niva готовят к новой модернизации

Экономика
Внедорожник Lada Niva готовят к новой модернизации
lada.ru  /  официальный сайт автопроизводителя Lada

Тольятти, 26 января. Тольяттинское автомобильное предприятие вновь намерено обновить внедорожник Niva Legend. Об этом сообщается в группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Lada Niva Legend был серьезно изменен пару лет назад. В этом году внедорожник снова может столкнуться с технической доработкой.

Предполагается, что после очередного обновления, Niva обзаведется фетровыми подкрылками на колесных арках, получит ворсовый ковер пола, а также оборудуется новыми пластиковыми накладками в салоне, которые закрепят ковер. Помимо этого, инсайдеры говорят о появлении электрического корректора фар взамен гидравлического устройства. Также в авто установят другой микрофон системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Начинка» внедорожника, вероятнее всего, не подвергнется изменениям. В транспортном средстве оставят двигатель на 83 л.с. объемом 1,7 литра, который работает в паре с МКПП на 5 передач и постоянным 4х4. Автоэксперты указывают, что АвтоВАЗ уже выпустил пять опытных моделей новых Niva. Ожидается, что серийный конвейер с модернизированными машинами заработает в течение нескольких месяцев.

Lada Niva Legend совсем недавно был показан на автомобильном салоне в японской столице. Токийским автолюбителям представили особую модификацию внедорожника с некоторыми доработками компании «Сумотори».

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