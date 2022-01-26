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Сатановский назвал преимущества «сильного Трампа» перед «слабым Байденом» для России
Политика
Сатановский назвал преимущества «сильного Трампа» перед «слабым Байденом» для России
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Как это ни парадоксально, но сильный и уверенный в себе американский лидер более безопасен для России, нежели тот, которому из-за собственной слабости необходимо что-то кому-то доказывать. Об этом в утреннем эфире YouTube-шоу «Полный контакт» заявил политолог Евгений Сатановский.

Политолог призвал не доверять расхожему мнению о Байдене как об опытном политике и профессионале, чье нахождение у руля Соединенных Штатов является благом по сравнению с властью «неуравновешенного» Трампа.

«Как раз его логика была абсолютно понятна! — заявляет эксперт. — Он представлял собой классический пример президента-торгаша, политика-купца, постоянно повышающего ставки на международной арене».

По мнению Сатановского, Трамп исповедовал принцип «купи у меня, а то продам другому, да и такая кобыла нужна самому».

«С ним войны бояться было нечего — 45-й президент США был точно не дурак. Да, он угрожал, демонстрировал силу, но не собирался затевать войну, — заметил политолог. — Помните ведь, как он с Украиной работал? Трамп не слал туда военные подразделения обучать местных боевиков и не пытался нагнетать ситуацию в Донбассе! Конфликт ему был не нужен! Скандал — да, реклама — да. Ну тут уж ничего не поделаешь: такой уж у него агрессивный избиратель».

Сатановский назвал преимущества «сильного Трампа» перед «слабым Байденом» для России.
instagram.com / @evgeniisatanovskii

Сильный и наглый президент США вроде Трампа, по словам эксперта, не является большой проблемой — ни для Америки, ни для России. А вот со слабым президентом «может проскочить все что угодно».

«Байден не владеет ни ситуацией, ни даже собственной администрацией, — заметил Сатановский. — Это же просто видно! Мы все пытаемся собрать воедино звучащие вразнобой голоса должностных лиц вроде Псаки и Блинкена, пытаясь разгадать некий план».

Резюмируя свою речь, политолог подчеркнул, что в условиях подобного рода неопределенности может произойти все что угодно.

Ранее Сатановский объяснил, почему США захотят воевать с Россией, а не с КНР.

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Все новости / Политика / Сатановский назвал преимущества «сильного Трампа» перед «слабым Байденом» для России
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