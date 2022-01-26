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Bloomberg: итальянские власти призвали компании отказаться от видеоконференции с Путиным

Политика
Bloomberg: итальянские власти призвали компании отказаться от видеоконференции с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Рим, 26 января. Итальянское правительство рекомендует компаниям отказаться от участия во встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает американская компания Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По данным Bloomberg, просьба правительства связана с украинским кризисом. Известно, что последняя встреча Путина с итальянскими представителями бизнеса состоялась в 2018 году в Москве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и предприниматели из Италии 26 января проведут встречу. Темами обсуждения российского лидера и бизнесменов станут декарбонизация, водородный сектор и взаимодействие между странами на уроне университетов.

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путин италия бизнес
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