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Песков заявил об отсутствии планов перевести всех школьников и студентов на удаленку

Общество
Песков заявил об отсутствии планов перевести всех школьников и студентов на удаленку
pexels.com  /  Burst

Москва, 26 января. Правительство России пока не имеет никаких планов о переводе всех школьников и студентов страны на удаленное обучение в связи с распространением коронавируса.

Ситуация с пандемией, которая складывается в стране на данный момент, не требует отправки всех обучающихся на дистанционный формат занятий. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Информация о полном переходе на онлайн-обучение, которую активно распространяют в родительском сообществе, является всего лишь слухами, добавил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, подобных планов нет.

При этом работодателям в связи с распространением штамма «Омикрон» следует перевести из офисов на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников. Об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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