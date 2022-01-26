МВФ спрогнозировал рост нефтяных цен в 2022 году на 12%

Москва, 26 января. Средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 11,9% относительно значений прошлого года и составит 77,31 доллара за баррель, говорится в докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики.

В то же время, как считают авторы доклада, в 2023 году цены на нефть упадут до 71,29 доллара за баррель. Как объяснили аналитики, это связано с сокращением дисбаланса спроса и предложения на глобальных рынках.

Согласно данным МВФ, мировая экономика в 2021 году выросла на 5,9%. Ожидается, что в текущем году рост составит 4,4%, а в 2023-м — 3,8%. Как указали в МВФ, мировая экономика находится в более слабом положении, чем ожидалось. На динамику существенно давит распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Стоимость черного золота ранее обновила семилетний максимум, достигнув 89 долларов за баррель марки Brent. Аналитик Михаил Васильев рассказал о перспективах нефтяных цен на этой неделе.