Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 14:00
13:57
Общество
Врач Безуглая предупредила о риске тяжелого течения «Омикрона» у детей
13:55
Весь мир
Бизнес в США потребовал от Байдена «осторожности» при введении санкций против России
13:55
Политика
Лавров пригрозил США соответствующей реакцией в случае отсутствия ответа на предложения РФ
13:54
Общество
Певица Надежда Величко вспомнила, как узнала о смерти Скачко из ВИА «Верасы»
13:53
Общество
Отстранение режиссера Долина от спектакля спровоцировало новый скандал с Меньшиковым
13:51
Происшествия
Подмосковная полиция ликвидировала очередную нарколабораторию
13:47
Происшествия
Самую красивую студентку БГУ изнасиловали в квартире на окраине Москвы
13:44
Общество
Диетолог Эми Горин рассказала о пользе помидоров для омоложения
13:42
Политика
Лавров: Вашингтон использует санкции против российских спецслужб как наказание
13:41
Спорт
Клаудиньо рассказал, какие клубы интересовались им перед трансфером в «Зенит»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МВФ спрогнозировал рост нефтяных цен в 2022 году на 12%

Экономика
МВФ спрогнозировал рост нефтяных цен в 2022 году на 12%
pixabay.com

Москва, 26 января. Средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 11,9% относительно значений прошлого года и составит 77,31 доллара за баррель, говорится в докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики.

В то же время, как считают авторы доклада, в 2023 году цены на нефть упадут до 71,29 доллара за баррель. Как объяснили аналитики, это связано с сокращением дисбаланса спроса и предложения на глобальных рынках.

Согласно данным МВФ, мировая экономика в 2021 году выросла на 5,9%. Ожидается, что в текущем году рост составит 4,4%, а в 2023-м — 3,8%. Как указали в МВФ, мировая экономика находится в более слабом положении, чем ожидалось. На динамику существенно давит распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Стоимость черного золота ранее обновила семилетний максимум, достигнув 89 долларов за баррель марки Brent. Аналитик Михаил Васильев рассказал о перспективах нефтяных цен на этой неделе.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / МВФ спрогнозировал рост нефтяных цен в 2022 году на 12%
нефть мвф мировая экономика
Комментировать