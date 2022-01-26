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Средняя стоимость автокредита в РФ обновила исторический максимум

Экономика
Средняя стоимость автокредита в РФ обновила исторический максимум
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Средневзвешенный размер выданных автокредитов в России в декабре 2021 года обновил исторический рекорд, повысившись до 1,28 млн рублей. Такие данные озвучили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты отмечают, что в конце года средняя сумма кредита на покупку машины поднялась на 4% (в ноябре — 1,23 млн рублей). Относительно декабря 2020 года этот показатель продемонстрировал рост сразу на 28%.

Наиболее крупные автокредиты, согласно статистике, оформляют москвичи — в среднем 1,9 млн рублей. На втором и третьем месте — Подмосковье (1,55 млн) и Петербург (1,47 млн). При этом больше всего средний чек за год увеличился в Кемеровской области (+44,3%), Удмуртии (+38,6%) и Свердловской области (+38,2%).

Стоимость новых авто в РФ с 1 января 2022 года возросла в пределах 3%. Об этом ранее заявил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.

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