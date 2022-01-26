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Нидерланды не стали пользоваться материалами России по делу МН17

  /   Обновлено: 26 января 2022 12:38
Политика
Нидерланды не стали пользоваться материалами России по делу МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 26 января. Россия передавала властям Нидерландов несколько томов материалов о крушении самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний». Об этом сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

По словам дипломата, была передана информация на бумажных и цифровых носителях, но Нидерланды их не использовали. Среди них был доклад «Алмаз-Антея», который засекретили и не передали совместной следственной группе, а раскрыли лишь в 2021 году, когда дело уже рассматривалось в Окружном суде Гааги.

«Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов», — считает Виноградов.

Трагедия малайзийского лайнера MH17 произошла в июле 2014 года. Следствие до сих продолжает процесс установления виновных в падении самолета.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии и экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что человек, отвечавший за полет Boeing-777 над Донбассом, бесследно исчез из Днепропетровска. По словам политика, диспетчера до сих пор не могут найти.

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Все новости / Политика / Нидерланды не стали пользоваться материалами России по делу МН17
Михаил Виноградов россия нидерланды мн17
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