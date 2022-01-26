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Россия доставила на Кубу 20 тонн гуманитарной помощи

Видео

В аэропорту Гаваны приземлился самолет с гуманитарной помощью из России. На борту находится груз, направленный на борьбу с пандемией COVID-19.

Борт приземлился в кубинском аэропорту Хосе Марти. Это уже пятый самолет с гуманитарной помощью для этой страны из России. С начала пандемии тут заразилось коронавирусом уже около миллиона человек. Гуманитарную помощь встречали посол России на Кубе Андрей Гуськов и первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес, а также представители кубинских властей.

«Мы с большим удовольствием встретились здесь, чтобы поблагодарить от имени правительства и кубинского народа Российскую Федерацию за помощь, которая представляет собой бесценный вклад в кубинскую систему здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19», — заявила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Ана Тересита Гонсалес.

В общей сложности на островное государство было доставлено 83 тонны медикаментов, многоцелевых защитных костюмов и шприцев, предназначенных для борьбы с опасной инфекцией.

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