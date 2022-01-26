Елена Проклова призналась, что до сих пор любит последнего супруга

Москва, 26 января. Сердце популярной актрисы Елены Прокловой после развода несвободно. Звезда театра и кино призналась, что до сих пор любит третьего мужа Андрея Тришина.

Проклова призналась, что с последним супругом почувствовала себя по-настоящему счастливой. Артистка восхищена его человеческими качествами — харизмой, брутальностью и жесткостью. По ее словам, Тришин идет по жизни «мужской дорогой».

Несмотря на то, что актриса и бизнесмен расстались несколько лет назад, Проклова с теплотой вспоминает об экс-муже. Она отметила, что до сих пор питает чувства к мужчине.

«Я его очень уважаю. И до сих пор люблю», — констатировала 68-летняя артистка в разговоре с изданием «Собеседник».

В жизни актрисы были три официальных брака. Но ни один из них не оказался прочным. Актриса также состояла в отношениях с режиссером Олегом Табаковым, о чем призналась в прошлом году. Она объявила о домогательствах со стороны известного артиста, но имя не называла. Многие поклонники подумали, что речь идет о Табакове. Позднее Проклова подтвердила роман с артистом.